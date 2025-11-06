Haberler

Bilecik'ten 305 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten 305 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı
Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında 305 umreci, kurban kesimi ve dualarla kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Törene katılan yetkililer, umrecilerin başarılı bir yolculuk geçirmesini diledi.

Bilecik'ten 305 umreci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programı ile kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında 305 umreci, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutsal topraklara uğurlandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve umreciler yakınlarıyla vedalaşarak manevi yolculuklarına başladı. Törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Müftüsü ve Kafile Başkanı Ahmet Dilek, müftülük personeli, umreciler ve aileleri katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Şeyh Edebali diyarı Bilecik'ten mübarek topraklara gidiyoruz. Selamlarınızı Sevgili Peygamberimize iletmek için yola çıkacağız. Bu yolculuk zorlu ve kutsal bir yolculuk. İnşallah makbul bir umre yaparak 14 gün sonra tekrar döneceğiz. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
