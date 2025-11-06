Bilecik'ten 305 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten 305 umreci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programı ile kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında 305 umreci, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutsal topraklara uğurlandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve umreciler yakınlarıyla vedalaşarak manevi yolculuklarına başladı. Törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Müftüsü ve Kafile Başkanı Ahmet Dilek, müftülük personeli, umreciler ve aileleri katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Şeyh Edebali diyarı Bilecik'ten mübarek topraklara gidiyoruz. Selamlarınızı Sevgili Peygamberimize iletmek için yola çıkacağız. Bu yolculuk zorlu ve kutsal bir yolculuk. İnşallah makbul bir umre yaparak 14 gün sonra tekrar döneceğiz. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin" dedi. - BİLECİK