Bilecik'teki minikler Filistin'e yardım eli uzattı

Bilecik'te Yediler 4-6 Yaş Kur'an Kursu minikleri örnek davranış sergiledi.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Yediler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü Yediler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek olarak herkese örnek oldular.

Öte yandan kurstaki sınıfları gezen Müftü Erhun, öğrencilerin derslerini dinleyerek kurs öğreticileri Fatma Eli Özkul ve Şükriye Yılmaz'dan eğitim faaliyetleri hakkında bildi aldı. - BİLECİK