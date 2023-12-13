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Bilecik'teki Günyurdu Göleti'nde İncelemeler Yapıldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu Göleti'nde Vali Şefik Aygöl incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, göletin çevresinin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu Göleti'nde Vali Şefik Aygöl incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, Pazaryeri'nde bulunan Günyurdu Göleti'nde incelemeler yaparak, değerlendirilebilecek bir göl olduğunu belirtti. Vali Aygöl'e Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman eşlik etti. Halka görüşen Vali Aygöl, Günyurdu Göleti'ne dair fikirleri dinledi. Gölün çevresinin düzenlenmesi gerektiğini belirten Vali Aygöl, "Günyurdu Göleti'ni gelip gördük. Halk ile d görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Çok bakımsız kalınmış bir çevresi var. Buranın bir bakıma ihtiyacı var. Bakım yapıldıktan sonra halkın gelip görebileceği yeni bir yer daha olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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