Bilecik'te Zafer Bayramı coşkusu

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir katıldı. Tören protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk büstüne Vali Aygöl ve Başkan Subaşı'nın çelenk sunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Protokol konuşmasının ardından geçit töreni gerçekleşti. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program ardından çerçevesinde Bilecik Şehitliği ziyaret edildi. - BİLECİK