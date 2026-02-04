Haberler

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okullarında yüzme antrenmanları sürüyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okullarında yüzme antrenmanları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme antrenmanlarıyla gençlere suyla uyum, teknik beceriler ve güvenli spor alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Antrenmanlar uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları bünyesinde yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlar; suya uyum ve kapsamlı ısınma çalışmalarıyla başlayarak doğru nefes alma, kulaç tekniği, dönüşler ile hız ve dayanıklılık odaklı uygulamalarla planlı şekilde sürdürülüyor. Eğitimlerde sporcuların teknik becerilerini geliştirmeleri, suyla olan uyumlarını artırmaları ve güvenli spor alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Disiplinli çalışma anlayışıyla yürütülen antrenmanlarda, sporcular bilinçli ve düzenli spor yapma konusunda da destekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda çocuk ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyor, yüzme branşında temel eğitimden ileri seviyeye kadar donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bir nesil yetiştirmek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi