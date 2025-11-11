Bilecik'te Yüzde 100 Hibe Destekli Küçükbaş Hayvancılık Projesi Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüzde 100 hibe desteğiyle küçükbaş hayvancılık uygulaması hayata geçti.

Osmaneli'ne bağlı Sarıyazı Köyü'nde "Uzman Eller Projesi" kapsamında hayata geçirilen küçükbaş hayvancılık işletmesi tamamlandı. Proje, bölgede hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesini ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesini hedefliyor. İşletmenin yatırımcılığını Ömer Kandemir üstlendiği proje kapsamında 40 koyun ve 2 koç yetiştiriciliği yapılacak. Yatırımın tamamı hibe desteğiyle karşılandı ve destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. - BİLECİK