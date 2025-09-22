Bilecik'te Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Sürücüleri Uyarıyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde sürdürülen yol çizgi boya yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Organize Kavşağı'ndan itibaren Merkez istikameti yönünde, kantar uygulama noktası mevkiinde başlatılan ve Polisevi İl Özel İdare Kavşağı güzergahında devam eden çalışmalarda, konfor bozucu çizgilerin boya yenilemesi yapılıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Çalışmalar süresince yol daralması ve ani şerit değişimlerinin yaşanabilmesine karşı sürücülerden hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica ediyoruz. Ayrıca boyanan alanların korunması amacıyla yollara duba bırakıldı. Sürücülerden bu alanlarda daha dikkatli olmaları ve dubalara zarar vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kazaların önlenmesi ve güvenli sürüş için vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları büyük önem taşımaktadır" denildi. - BİLECİK