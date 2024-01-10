Bilecik'te Yoğun Yağış Nedeniyle Yamaçtan Karayoluna Düşen Kaya Parçaları Trafiği Aksattı

Bilecik'te yoğun yağış nedeniyle yamaçtan karayoluna düşüne kaya parçaları trafiği aksattı.

Bilecik-Bozüyük karayolu İstasyon Mahallesi mevkisindeki bir yamaçta sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Toprakla birlikte kaya parçaları Bilecik-Bozüyük karayoluna düşerken, trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edilirken, toprak ve kaya parçaları kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan bu bölgede koruyucu çelik file bulunması ile muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu. - BİLECİK