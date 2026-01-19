Haberler

Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri kapsamındaki Yıldız Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmalarla sona erdi. Dereceye giren takımlara ödüller takdim edildi.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Yıldız Basketbol Müsabakaları, sporcuların büyük bir mücadeleyle sergilediği karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuva boyunca öğrenciler, hem sportif başarıları hem de takım ruhuyla izleyenlerden takdir topladı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Organizasyonun, öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti

Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti

Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu