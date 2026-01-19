Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Yıldız Basketbol Müsabakaları, sporcuların büyük bir mücadeleyle sergilediği karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuva boyunca öğrenciler, hem sportif başarıları hem de takım ruhuyla izleyenlerden takdir topladı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Organizasyonun, öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK