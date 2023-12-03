Bilecik'te Yetenek Taraması Sonucu Başarılı Olan Öğrenciler İçin Temel Spor Eğitimleri Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Bilecik'te İlköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler için temel spor eğitimleri başladı. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan tarama sonucunda çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilerek ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanacak.

Bilecik'te yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler için temel spor eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Bilecik'te İlköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler için temel spor eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler ve ölçümler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın veri havuzunda toplandıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri sağlanıyor.

Bu kapsamda, pandemi dönemi sonrası 2020-2021-2022 yıllarını kapsayan ortak tarama sonucu 476 sporcu "Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı" ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirildi. 2023 yılı taramasında ise iki bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 369 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edildi. Öğrenciler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı "Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı" devam ediyor. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanacağı belirtildi. - BİLECİK