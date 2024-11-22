Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Yeni Valilik Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bilecik'te Yeni Valilik Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 16 bin 496 metrekare alana sahip ve 7 katlı yeni valilik binasının inşaatını inceleyerek, projenin Bilecik'in kimliğini yansıtacağını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni valilik binasının inşaatını inceledi ve binada birçok kurumun yer alacağını belirtti. Proje, 16 bin 496 metrekare alana sahip ve 7 katlı olacak.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında sona gelinirken, Vali Şefik Aygöl binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Aygöl, yeni binanın renginin 'Bilecik Beji' olduğunu söyledi. Aygöl, "Yapımı devam eden bina, sadece modern mimarisiyle değil, aynı zamanda şehrin simgelerini taşıyan detaylarıyla da dikkat çekiyor. Bilecik'e özgü bej renkli mermer, bu projede ilk kez kullanılacak. Coğrafi işaret alınması planlanan bu özel mermerle, valilik binasının dış cephesi donatılarak şehrin kimliği ön plana çıkarılacak" dedi.

Öte yandan Vali Aygöl, yeni hizmet binası, vatandaşlara konforlu bir hizmet alanı sunarken, Bilecik'in kültürel ve doğal değerlerini de yansıtacağını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Safları sıkı tutalım' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.