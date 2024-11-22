Bilecik'te Yeni Valilik Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni valilik binasının inşaatını inceledi ve binada birçok kurumun yer alacağını belirtti. Proje, 16 bin 496 metrekare alana sahip ve 7 katlı olacak.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında sona gelinirken, Vali Şefik Aygöl binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Aygöl, yeni binanın renginin 'Bilecik Beji' olduğunu söyledi. Aygöl, "Yapımı devam eden bina, sadece modern mimarisiyle değil, aynı zamanda şehrin simgelerini taşıyan detaylarıyla da dikkat çekiyor. Bilecik'e özgü bej renkli mermer, bu projede ilk kez kullanılacak. Coğrafi işaret alınması planlanan bu özel mermerle, valilik binasının dış cephesi donatılarak şehrin kimliği ön plana çıkarılacak" dedi.

Öte yandan Vali Aygöl, yeni hizmet binası, vatandaşlara konforlu bir hizmet alanı sunarken, Bilecik'in kültürel ve doğal değerlerini de yansıtacağını ifade etti. - BİLECİK