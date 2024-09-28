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Bilecik'te Yeni Valilik Binası İnşaatında Sona Geliniyor

Bilecik'te Yeni Valilik Binası İnşaatında Sona Geliniyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni valilik binasının inşaatını inceledi ve binada birçok kurumun yer alacağını belirtti. Proje, 16 bin 496 metrekare alana sahip ve 7 katlı olacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği inşaat alanında incelemelerde bulunarak, "Yeni valilik binası bünyesinde birçok kurumu barındıracak "dedi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında sona gelinirken, Vali Şefik Aygöl binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Aygöl, "Değerli hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yeni hizmet binamız bünyesinde birçok kurumu barındıracak, ulaşımı kolay ve vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almasını sağlayacaktır" dedi.

Öte yandan 14 İdari birimi içinde bulunduran proje 16 bin 496 metrekare proje alanına sahip olup, 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahiptir. 3 Bodrum katlı ve kotlu olarak yapılan proje toplam 7 katlı idari bina ve 185 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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