Haberler

Bilecik'te Yeni Hamsu Köprüsü Cumartesi Günü Açılıyor

Bilecik'te Yeni Hamsu Köprüsü Cumartesi Günü Açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in ulaşımını güçlendirecek olan Yeni Hamsu Köprüsü, gerekli teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bilecik'in ulaşım akışını güçlendirecek Yeni Hamsu Köprüsü, Cumartesi günü araç trafiğine açılıyor.

Bilecik kent merkezi ile sanayi bölgesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nde yürütülen çalışmalar sona erdi. Depreme dayanıklı olmadığı için geçtiğimiz Ağustos ayında yıkımına başlanan köprüde son durumu inceleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım müjdeyi verdi. Köprü, yeni teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Yıldırım, "Gerekli teknik kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte, köprümüz bu Cumartesi günü itibarıyla halkımızın hizmetine açılacaktır. Şehrimizin ulaşımını daha modern, güvenli ve hızlı hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, köprümüzün ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı

Polis emlak dolandırıcılarını kılık değiştirerek yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.