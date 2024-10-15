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Bilecik'te Yeni Gelen Öğrenciler İçin Sıcak Karşılama

Bilecik'te Yeni Gelen Öğrenciler İçin Sıcak Karşılama
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Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü, kente yeni gelen üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Öğrencilerle eğlenceli anlar paylaşan görevliler, yurtlarda etkinliklere katılımı teşvik etti.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kente yeni gelen öğrencilere sıcak karşılama

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından kentine yeni gelen üniversite öğrencilere seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilerle çok eğlenceli anlar geçiren görevliler yurtlarda ki etkinliklere katılımda bulunurken o anları da fotoğrafla taçlandırdılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik bilecik Spor

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