Bilecik'te Yeni Dönem Yurt Hizmetleri Toplantısı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen video konferansta, yeni dönem yurt hizmetleri ile ilgili konuları ele aldı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, video konferans ile düzenlenen toplantıya katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, İl Müdürü Yasin Özdemir, hizmet, şube, ilçe, yurt müdürleri ve yurt personelleri ile video konferans yöntemiyle 'Yeni Dönem Yurt Hizmetleri' konulu toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda yeni dönem yurt hizmetleri kapsamında yurtların konforlu daha hijyenik, sağlıklı ortamlarda verimli çalışmalarıyla ilgili konular ele alındı. - BİLECİK
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