Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi

Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve acil durum çağrıları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Ekipler interaktif sohbetler ile toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı amaçladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ziyaret edilerek bir dizi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, toplum destekli polislik (TDP) faaliyetleri ve genel güvenlik konuları hakkında eğitim verildi. 'Güvende olmak bilmekle başlar' mottosuyla hareket eden ekipler, çocukların hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarının farkında olarak yetişmelerini hedefliyor. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında öğrencilerle interaktif sohbetler gerçekleştirildi, güvenli bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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