Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Bağış

Bilecik'te yaz Kur'an Kursuna giden minik öğrenciler kumbaralarını Filistin'e bağışladı.

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim alan Kur'an Kursu öğrencileri, topladıkları harçlıkları Filistin halkı için bağışladı.

Öğrencileri sınıfta ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun miniklerin örnek davranışlarından duyduğu mutluluğu ifade etti. Müftü Ali Erhun, "Bu anlamlı davranışınız beni çok mutlu etti. Bilecik'ten Filistin'deki kardeşlerinize destek olmak için çaba göstermeniz çok önemli. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayatınız boyunca hep böyle paylaşın. İyilik yapmak için uğraşın. Başkalarına yardım etmek için uğraşın. Sadece kendinizi düşünmeyin. Arkadaşlarınızı, fakir kardeşlerinizi, mazlum ve mağdurları her zaman koruyup gözetin inşallah. Bu çok güzel bir duygu çok güzel bir hareket o yüzden kutluyorum hepinizi" dedi.

Kumbaralarını Türkiye Diyanet Vakfı adına teslim alan Müftü Ali Erhun, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek derslerinde başarılar diledi. - BİLECİK