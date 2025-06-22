Bilecik'te Yaşlılara Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bilecik'te Yaşlılara Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yaşlı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini ilettiler.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kent genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, özellikle yaşlı bireyler hedef alınarak 'dolandırıcılık çeşitleri', "iletişim yoluyla dolandırıcılık" ve "genel güvenlik" konularında uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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