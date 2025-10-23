Bilecik'te Yaşlılar İçin Sağlık Protokolü İmzalandı

Bilecik'te yaşlıların sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmesi hedefiyle önemli bir adım atıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi aracılığıyla yaşlılara koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalık yönetimi, sağlık eğitimi ve psikososyal destek sunulacak. İmzalanan protokol, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı tarafından gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Protokol huzurevlerinde yaşayan yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmaya önemli katkı sağlayacak" dedi. - BİLECİK