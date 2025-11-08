Haberler

Bilecik'te Yaşlı Bireyler Alzheimera Karşı Örgü Örüyor

Bilecik'te Yaşlı Bireyler Alzheimera Karşı Örgü Örüyor
Güncelleme:
Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri' kapsamında yaşlı bireyler örgü örerek sosyalleşmekte ve beyin sağlıklarını korumaktadırlar. Uzmanlar örgünün beyin sağlığına faydalarını vurgulamaktadır.

Bilecik'te 'Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri' kapsamında alzheimera karşı yaşlı bireyler örgü örüyor.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaşlı bireyler Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaşlı bireyler her gün örgü örüyor. Yaşlı kadınlar örgü örerek hem sosyalleşiyor hem de beyin sağlıklarını koruyorlar. Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Uzmanlara göre örgü, el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor, hafızayı destekliyor ve alzheimera karşı koruyor. Birlikte örüyor, birlikte gülüyoruz. Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
