Bilecik'te yaşanan su sorunu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, AK Parti'nin kentte yaşanan su sıkıntısı ardından kendisine hedef alan açıklamaları ardından suskunluğunu bozarak, "15 yıl bu belediye AK Parti yönetti. 15 yıldır kaynak arayışında gelemediğiniz noktaya biz son 1,5 yılda gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Başkan V. Subaşı, geçtiğimiz 2 hafta boyunca kentte yaşanan su kesintileri hakkında bilgisi olmayan bazı kişiler tarafından asılsız birçok iddia ve söylenti dile getirildi ve getirilmeye de devam edildiğini söyledi. Subaşı, "Boş su depolarından tutun da arıza 1 saatte onarıldı gibi asılsız ve komik ifadelere cevap vermeden önce kesintilerin ilk başladığı andan itibaren yaşanan süreci kısaca özetlemek istiyorum. 17 Temmuz saat sabaha karşı 04.00 sularında Karasu ana isale hattımızda ilk patlak meydana gelmiştir. Sonrasında gelişen süreçte saat 06.15'te patlak bilgisi alan belediyemiz yerel kaynaklarını devreye almıştır. Saat 08.00'de konu hakkındaki bilgilere tam anlamıyla vakıf olunup arıza yeri tespit edilmiş olmasına rağmen saat 11.00 sularında ortam çalışmaya elverişli hale gelmiş fakat Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından arıza alanına iş makinesi saat 22.45'te intikal ettirilmiştir. Arıza tespiti ile Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'nin arızaya ilk müdahalesi arasındaki fark 16 saattir. Bilecik Belediyesi olarak sabahın ilk saatlerinden itibaren ekip ve ekipmanlarımız olay yerine intikal etse de burayı özellikle vurguluyorum yetki alanımız dışında bir yere müdahale etmemiz kesinlikle imkansızdır. Ancak yetki sorumluluğunda bulunan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'nin müsaade ettiği kadar ekip ve ekipman desteği sağlayabiliriz" dedi.

"İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ekiplerinin ellerinde boru ve kelepçe olmaması nedeniyle malzeme temin çalışmalarına başlanılmıştır"

Subaşı, açıklamasının devamında, "Gece onarılan aynı yer, hatta su verilmeye başlanmasının ardından 18 Temmuz sabahı arızanın yapıldığı noktada su hattı tekrar patlamıştır. 20 Temmuz tarihinde onarım yapılan yerin üstü kapatılarak saat 11.35'te hatta su verilmeye başlandı. 20 Temmuz günü bu arızayı onarmaya gelen İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ekiplerinin ellerinde boru ve kelepçe olmaması nedeniyle malzeme temin çalışmalarına başlanılmıştır. Kendi belediyesinde pompa ve depo yedeklemesi yaptığını söyleyen Birlik başkanımız ne yazık ki birlik için aynı yedeklemeyi yapmamış. Ayrıca Bilecik Belediyesi teknik personeli 02.08.2021 tarihli teknik toplantıda birliğe, mevcut vantuzların yenilenmesi gerektiğini ve vantuzların değişmemesi durumunda hatta fazla basınç yüklenerek hattın zayıf noktalarında sorunlar yaşanabileceğini belirtmiştir. Aynı patlağın aynı noktada tekrarlaması nedeni ile bu bölgedeki vantuzların çalışmadığı belediyemiz teknik personelimiz tarafından tespit edilmiş ve 21 Temmuz tarihinde belediye ekiplerimiz vantuz tedarik edilmesi için Eskişehir'e gitmiştir. Tedarik edilen vantuzlardan 2 tanesi belediyemiz ve 1 tanesi İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından monte edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

" Bu durumda birliğe bağlı bazı belediyelerin dillendirdiği gibi Karasu hattının ömrü bitmiş değildir"

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, vantuz yenilemesi sonrası yapılan 3'üncü onarımda patlama yaşanmadığını anlatarak, "Bu durumda birliğe bağlı bazı belediyelerin dillendirdiği gibi Karasu hattının ömrü bitmiş değildir. Karasu hattının ana sorunu hattın eskimesinden çok mühendislik hizmetlerinden yoksun olması ve hattın sadece arıza onarımının yapılması kaynaklıdır. Çelik hatları paslanmaya karşı koruyan katodik korumalar senelerdir devre dışıdır. Bu durum çelik hatların ömürlerini bitirmektedir. 27 Temmuz tarihinde hat üzerindeki başka bir noktada Pazaryeri girişinde tekrar bir arıza tespit edilmiştir ve aynı gün akşam üzeri arıza onarılarak hatta su verilmeye başlanmıştır. 28 Temmuz tarihinde su şehrimize ulaşmıştır ancak bu süreçte yerel kaynaklarımız ve depolarımız yaşanan kesintinin gereğinden fazla sürdürülmemesi nedeniyle şehrimiz bu kesintiden daha az etkilenmiştir. Hepimizin etkilendiği bu kesinti ve arızaların özeti bu şekildedir" dedi.

"15 yıldır kaynak arayışında gelemediğiniz noktaya biz son 1,5 yılda gelmiş bulunmaktayız"

Subaşı; son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarından yapılan açıklamalara cevap vererek, "Şehrimizde bulunan su depolarının boş bir şekilde hizmet vermeden yattığı iddia edilmiştir. Hayatında bir kere bile su deposu görmemiş, teknik bilgileri yabancı dil sanabilecek zatların görmeden bu kadar soğukkanlı bir şekilde yalan atabilmelerini siz halkımızın vicdanına bırakıyorum. Şehrimizde bulunan 10 adet su deposunun 10'u da aktif bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Depoların bilinçsizce artırılması ve suyun stoklanması mümkün değildir. Depo kapasiteleri nüfus projeksiyonuna göre hesaplanarak belirlenmektedir ve yapılan hesaplamaların dışına çıkılması suyun bayatlaması anlamına gelmektedir. Bilim ve teknik bilgilerin izinden giden bizler, sizler gibi vatandaşlarımızın canını ve sağlığını tehlikeye atamayız. Boş su depolarının bulunduğunu söyleyen zihniyet, halkı endişe ve paniğe sevk ederek oluşacak korku ile beslenmeyi siyasi yol kabul etmiş çok tehlikeli bir zihniyettir. 15 yıldır kaynak arayışında gelemediğiniz noktaya biz son 1,5 yılda gelmiş bulunmaktayız. Belediyemizin yürüttüğü jeofizik etüt çalışmaları sonucunda uygun sondaj noktası için 3 farklı nokta tespit edilmiş ve bu sondaj noktaları için gerekli izin ve proje çalışmalarında büyük bir aşama kaydedilmiştir. En kısa sürede gerekli kurum izinleri alınarak bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

"Şehrin dört bir yanını su basarken dükkanlar su altında kalırken neden harekete geçmediniz"

Subaşı son olarak, "İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği 7 üye belediyeden oluşmakta ve ödeme konusunda birliğin yüzde 63'ünü Bilecik Belediyesi oluşturmaktadır. 7 belediyeden toplanan aylık en büyük miktarı Bilecik Belediyesi ödemektedir. Hem en büyük payı ödeyip hem de toplantılarda diğer belediyelerle eşit olarak oy hakkına sahibiz. Ancak kendi istemediği halde sırf siyasi hesaplar uğruna ittifakı olan partinin zorlamasıyla birlik başkanlığını alan belediye, Bilecik Belediyesine oranla hem nüfus olarak hem de kaynak olarak daha küçük bir belediyedir. Yorum Bilecik halkınındır. Bilecik Belediyesi olarak şehrimiz adına bugüne kadar hiçbir sorumluluk ve görevden kaçmadık ve kaçmayacağız. Verilecek her bir görev ve sorumluluk için yeterince donanımlı ve teknik ve idari bilgiye sahip ekibimiz ve her türlü duruma karşı ekipmanımız belediyemizde mevcuttur. Son yaşanan arızalarda da bu durumu çok net bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Alana giden teknik personelimiz alet çantasından jeneratörüne kadar tüm ekipmanıyla arızanın giderilmesi için elinden gelenin fazlasını yapmıştır. Burada yaşanan ve halkımızın etkilendiği bu arızaların en büyük nedeni organizasyon eksikliği, hattın düzenli bakımlarının yapılmaması ile ekip ve ekipman eksikliğidir. Bilecik Halkının yaşanan bu durumu tüm şeffaflığıyla öğrenmesi belediyemizin sorumluluğundadır. Bilecik halkından hayatlarında bir kez bile bırakın su deposunu, bir su borusu dahi görmemiş teknik bilgiden uzak kişilerin asılsız iddialarına itibar etmemelerini önemle rica ediyorum. Madem bu kadar bilgi ve birikiminiz vardı yıllardır Bilecik'te bazı dönemler 12 güne kadar varan su kesintilerini neden onarmadınız. Şehrin dört bir yanını su basarken dükkanlar su altında kalırken neden harekete geçmediniz. Madem su depolarının durumunu bilecek kadar bu konuyla ilgiliydiniz, o zaman neden yıllarca Şeyh Edebali Türbesinin karşısından pis su akmasına müsaade ettiniz. Atalarımıza ve insanımıza duyulan saygı boş laf üretmekle değil icraatla olur. Ecdat türbesinden yıllarca pis su akmasına göz yumarak ve arkasından teknik mühendisliğe soyunarak bu işler olmaz. Bizim için asıl olan Bilecik'tir ve şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK