Haberler

Bilecik'te 'Yarıyıl Tatili Kamp' Programı gerçekleştirildi

Bilecik'te 'Yarıyıl Tatili Kamp' Programı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Osmangazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen 'Yarıyıl Tatili Kamp' programı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katılımıyla yapıldı. Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik Osmangazi Ortaokulu'nda 'Yarıyıl Tatili Kamp' programı gerçekleştirildi.

Osmangazi Ortaokulu'nda yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kamp' Programını Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ziyaret etti. Yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde Osmangazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kamp programına katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Program süresince öğrencilerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yarıyıl tatilini hem eğitici hem de geliştirici faaliyetlerle değerlendiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar