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Bilecik'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu 15 Temmuz'da açılacak

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu, 15 Temmuz 2024 tarihinde açılması hedefleniyor. Vali Şefik Aygöl, anaokulunda incelemelerde bulundu ve açılış için heyecanlarını paylaştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulunun 15 Temmuz'da açılması hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl, Bozüyük'te yapımı devam eden TOBB Anaokulunda incelemelerde bulundu. 15 Temmuz 2024 tarihinde bitirilmesi hedeflenen TOBB Anaokulu 8 sınıftan oluşuyor. Bina içerisinde; çok amaçlı salon, hazırlık odaları, mutfak, yemekhane, öğretmenler odası, idare personel odaları ve birçok eğitici bölümlerin yer aldığı anaokulu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Vali Aygöl, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, "TOBB Anaokulumuz en kısa sürede tamamlanıp açılışını gerçekleştirecek. Minik öğrencileri burada ağırlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Dilerim ki daha nice eğitim kurumlarımızın açılış projelerine imza atarız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Bozüyük Bilecik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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