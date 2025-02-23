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Bilecik'te Yapı Denetimi Kanunu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Yapı Denetimi Kanunu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Bilecik'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği mevzuatı değerlendirildi.

Bilecik'te Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Mevzuatı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır'ın başkanlığında Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Feti Miğal ve şube personelleri tarafından Bilecik'te faaliyet gösteren Yapı Denetimi Kuruluşları ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarları yetkililerinin katılımlarıyla 4 bin 708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Mevzuatı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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