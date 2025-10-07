Bilecik'te Yangınlar Sonrası Üreticilere 11,5 Milyon TL Destek

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda meydana gelen yangınların ardından devlet, bölgedeki üreticilerin yaralarını sarmak için 11 milyon 500 bin TL tutarında yeni bir destek ödeneği aktardı.

Bilecik'in Merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yaşanan yangınların ardından, zarar tespit çalışmaları tamamlanan üreticilere yönelik destek süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı tarafından il genelinde kullanılmak üzere 11 milyon 500 bin TL tutarında yeni bir acil destek ödeneği aktarıldı. Söz konusu kaynakla birlikte, yangınlardan etkilenen ve tespitleri yapılan 469 üreticiye kısa süre içinde ödeme yapılacak. Afetlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, evi zarar gören vatandaşlar için kalıcı konut yapım süreci devam ederken, konteyner yerleşimleri tamamlandı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yem, balya ve hayvan çadırı desteği sağlandı. Ayrıca, TARSİM aracılığıyla zarar gören çiftçilere hibe desteği verilerek üretimin devamlılığı hedeflendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapılan yeni ödenekle ilgili olarak, "Bu destek, yangınlardan etkilenen üreticilerimizin ekonomik olarak toparlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. İlimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.