Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Psikososyal Destek

Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Psikososyal Destek
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek afetzedelere psikolojik ilk yardım ve destek hizmeti sunuyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki psikososyal destek ekipleri, yangından etkilenen merkez ilçeye bağlı Kurt Köy ile Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü ve Kızılöz Köyü'nü ziyaret etti.

Yapılan saha ziyaretlerinde, yangın sonrası travma yaşayan vatandaşlara psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek hizmeti sunuldu. İl Müdürlüğü personelleri, afetzede vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak yaşadıkları duygusal süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için rehberlik sağladı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yanında olunacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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