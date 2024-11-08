Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Psikososyal Destek

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ekipleri köylerde çıkan yangından dolayı etkilenen köy sakinlerine psikososyal destek hizmeti sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde çıkan yangından dolayı etkilenen köy halkına Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında psikososyal destek hizmeti verdi. Bu program sayesinde köy sakinlerinin de içleri biraz olsun rahatlarken, yüzleri de gülüyor. - BİLECİK