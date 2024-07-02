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Bilecik'te Yangın Çıkaran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bilecik'in Osmaneli İlçesi Medetli Köyü'nde 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yangının sebebi olarak sigara izmariti buldu ve A.Y isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Köylüler, benzer olayların tekrarlanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Medetli Köyünde 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, pazar günü öğle saatlerinde Osmaneli İlçesi Medetli köyü Karapüyner mevkiinde meydana gelmişti. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde yaptıkları titiz araştırması sonuncunda yerde 1 sigara izmariti buldu. Aldıkları sigara izmaritinden yola çıkan ekipler, o saatlerde oradan geçtiği ve anız yangınına sebep olduğu tahmin edilen A.Y'yi, (68) gözaltına aldı. Köylüler, yaşanan olayın ardından büyük bir endişe yaşadıklarını ve benzer olayların tekrarlanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Köylüler ayrıca, jandarma ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha büyük bir felakete dönüşmesinin önlendiğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Osmaneli Bilecik Tarım Güvenlik Yerel Güncel Haberler

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