Bilecik'te yakalanan yavru tilki ilgi odağı oldu - Haberler

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Bilecik'te yakalanan yavru tilki ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te yakalanan yavru tilki ilgi odağı oldu

Bilecik'te bir vatandaş tarafından yakalanan yavru tilki barınağın ilgi odağı oldu.

Bilecik'te bir vatandaş tarafından yakalanan yavru tilki barınağın ilgi odağı oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir evin bahçesine giren yavru tilki ev sahibi tarafından yakalanarak, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yavru tilki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Bilecik Belediyesi vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Hürriyet, Bilecik, Yerel, Haberler

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