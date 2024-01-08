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Bilecik'te Yağmur Sonrası Oluşan Gökkuşağı Görüldü

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Bugün sabah saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Günyurdu Köyü üzerinde oluşan gökkuşağı ilçenin birçok noktasından görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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