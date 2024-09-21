Bilecik'te Yağlık Ayçiçeği Rekoltesinde Artış

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hasadı yapılacak yağlık ayçiçeği rekoltesinde artış yaşandığı söyleyerek, "90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmakla birlikte, son üç yılda yapılan desteklemeler ve projeler ile ilimizde 30 bin dekarın üzerinde ayçiçeği üretimi arttırılmıştır" dedi.

Vali Şefik Aygöl, yağlık ayçiçeği tarımı Bilecik ve ilçelerinde önemli bir yer teşkil etmekte olduğunu söyledi. Aygöl, "Şehrimizde her yıl Türkiye ortalamasının üzerinde 18 bin ton ve yine rekor seviyede yüzde 47'si yağlık olan ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. 90 bin dekar alanda ekim yapılırken, son üç yılda desteklerle 30 bin dekardan fazla üretim artışı sağlanmıştır. Çiftçilerimizi tebrik ediyor ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK