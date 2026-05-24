Veteriner hekimlere numune alma eğitimi

Bilecik'te veteriner hekimlere yönelik hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında numune alma ve hastalık yönetimi eğitimi düzenlendi.

Bilecik'te veteriner hekimlere yönelik, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında numune alma eğitimi gerçekleştirildi.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlere yönelik 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Hastalık Yönetimi ve Numune Gönderimi' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında, hayvan hastalıklarının erken teşhisi, doğru numune alma yöntemleri, numunelerin uygun koşullarda muhafazası ve laboratuvar süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca salgın hastalıklarla mücadelede hızlı ve etkin müdahalenin önemine dikkat çekildi. Toplantıda veteriner hekimlerin sahada karşılaşabileceği durumlar ele alınırken, uygulamalı bilgilendirmelerle numune gönderim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, düzenlenen eğitimin hayvan sağlığının korunması açısından önemli olduğunu belirterek, "Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelede doğru teşhis büyük önem taşıyor. Bu kapsamda veteriner hekimlerimizin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
