Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer'den Koordinasyon Toplantıları

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehirle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında çeşitli toplantılara başkanlık etti.

Bilecik'te, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında Taşkın Koordinasyon Toplantısı, Toprak Koruma Kurulu Toplantısı ve Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum ve birim amirlerinin katıldığı toplantılarda; taşkın risklerinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, tarım arazilerinin korunması ve sokak hayvanlarının bakımlarına dair çalışmalar ele alındı.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın huzurunun, doğal kaynakların korunmasının ve sokak hayvanlarının sağlığının güvence altına alınması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon önemli" dedi. - BİLECİK