Bilecik'te 'Vakti Kuşanmak' projesi kapsamında öğrenciler camide buluştu
Güncelleme:
Bilecik'te yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında öğrenciler Yunus Emre Camii'nde buluştu.

Bilecik'te yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında öğrenciler Yunus Emre Camii'nde buluştu.

Bilecik'te Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri, "Vakti Kuşanmak" projesi çerçevesinde Yunus Emre Camii'nde yatsı namazında buluştu. Bilecik İl Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programa, Manevi Danışman Reyyan Ada Ünal öncülük etti. Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, öğrencilerle sohbet ederek cami ve ibadet bilincinin çocuk yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti. Özsoy, gençlerle yaptığı hasbihalde manevi değerlerin hayatın her alanına katkı sunduğunu vurguladı.

Program, çocuklara yapılan çeşitli ikramların ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
