Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde uyuşturucu madde ile kullanıma yönelik aparat ele geçirildi. 4 kişi için uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
BİLECİK - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik NARKO polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda planlı takip sonucunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların üzeri ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında ise; 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan, 4 şüpheli hakkında ise; "TCK 188-uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı.
Adli makamlarca; 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.