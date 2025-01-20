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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

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Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde uyuşturucu madde ile kullanıma yönelik aparat ele geçirildi. 4 kişi için uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

BİLECİK - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik NARKO polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda planlı takip sonucunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların üzeri ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında ise; 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan, 4 şüpheli hakkında ise; "TCK 188-uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı.

Adli makamlarca; 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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