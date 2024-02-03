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Bilecik'te Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şahıs Tutuklandı

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gri bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 35,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. İki şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı ve tutuklandılar.

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gri bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 35,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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