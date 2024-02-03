Bilecik'te Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şahıs Tutuklandı

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gri bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 35,46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK