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Bilecik'te Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı Yapıldı

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konuları ele alındı. Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı.

Bilecik'te üretim planlaması ve sözleşmeli üretim toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katılım sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda üretim planlaması ve sözleşmeli üretim ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Üretim Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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