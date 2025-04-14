Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Bilecik'te Üreticilerin Don Sorunları İçin Teknik İncelemeler Devam Ediyor

Bilecik'te Üreticilerin Don Sorunları İçin Teknik İncelemeler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticilerin yaşadığı zirai don sorunlarıyla mücadele için teknik ekiplerin sürekli sahada çalıştığını açıkladı. Soğuk hava şartlarının tarım üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticilerin yaşadığı zirai don kaynaklı sorunlarla mücadele için teknik ekiplerin sahadaki yoğun çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle ortaya çıkan don olaylarının tarım alanlarına verdiği zararları tespit etmek ve üreticilere destek olmak amacıyla, il ve ilçe teknik personeli hafta sonu da dahil olmak üzere sahada incelemeler yapıyor.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında, İl Müdürü Yoldaş'ın katılımıyla gerçekleşen teknik incelemeler, üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde değerlendirilmesini ve çözüm süreçlerine hızla katkı sunulmasını amaçlıyor. Üreticilere gerekli teknik desteğin sağlanması ve sonuçların ilgili kurumlara iletilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.