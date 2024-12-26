Bilecik'te Üreticilere Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 176 köyde 165 personelle birlikte üreticileri bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2024 yılı içerisinde üreticilerle yapılan toplantı ve bilgilendirmelerle ilgili verileri paylaştı. Gerçekleşen toplantılarda tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerinin ele alındığını belirten İl Müdürü Yoldaş, "Müdürlüğümüzce 2024 yılı çalışmaları kapsamında 8 haftada 165 personelle, 176 köy ve 1 belde olmak üzere 177 yerde üreticiler, yetiştiriciler ve paydaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli kapsamında bilgilendirildi" dedi. - BİLECİK