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Bilecik'te Üreticilere Arı Kolonilerini Koruma Çağrısı

Bilecik'te Üreticilere Arı Kolonilerini Koruma Çağrısı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arıların tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çekerek üreticileri arı kolonilerini korumaya davet etti. Arıların tozlanma ve döllenme süreçlerindeki öneminin yanı sıra, zirai mücadelelerin arıların uçuş yapmadığı zamanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arı kolonilerinin tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çekerek üreticilere kolonilerin korunması çağrısında bulundu.

İl Müdürü Yoldaş, sürdürülebilir bitkisel üretim açısından arıların tozlanma ve döllenme süreçlerinde aktif rol oynadığını belirtti. Zirai mücadelenin arıların uçuş yapmadığı zamanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Yoldaş, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Üreticilerimizin zirai mücadele uygulamalarını akşam üzeri veya sabah erken saatlerde yapmaları büyük önem arz etmektedir. Arı kolonilerimizin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi ve tarımsal verimliliğin güvence altına alınması açısından dikkatle ele alınmalıdır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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