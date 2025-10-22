Haberler

Bilecik'te Üreticilere 226 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Bilecik'te Üreticilere 226 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
Güncelleme:
Bilecik'te zirai dondan etkilenen üreticilere toplam 226 milyon 888 bin TL destek ödemesi yapılmaya başlandı. Tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar, belirlenen tarihleri bekleyerek bu destekten faydalanabilecek.

Bilecik'te zirai dondan etkilenen üreticilere toplam 226 milyon 888 bin TL destek ödemesi yapılmaya başlandı.

Tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik ödemeler, belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. T.C. kimlik veya vergi numarasının son hanesi 4-6-8 ve 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar 20 Ekim 2025 saat 18.00'den sonra, 0-2 olanlar ise 24 Ekim 2025 saat 18.00'den sonra destek ödemelerini alabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destekleme programı kapsamında yapılan ödemelerle, üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, destek ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emek verip toprağa bereket katan, alın teriyle üretimin yükünü omuzlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Devletimizin desteğiyle, üreticilerimizin zararlarını telafi etmek ve üretimden kopmadan toprağa daha güçlü dönmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
