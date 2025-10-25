Bilecik'te Umreye Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü, umreye gidecek 305 kişi için hazırlık semineri düzenledi.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in rehberliğinde yürütülecek 14 günlük umre turu öncesi bilgilendirme semineri yapıldı. Seminer, Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, umrecilere tavsiyelerde bulunarak seminerin ilk dersini verdi. Seminerde kutsal topraklardaki mekanların tarihi ve dini önemi, ibadetlerin usul ve adabı, seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken sağlık tedbirleri ve toplu ibadetlerde uyulacak kurallar hakkında bilgiler verildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BİLECİK