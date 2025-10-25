Haberler

Bilecik'te Umreye Hazırlık Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Bilecik İl Müftülüğü, umreye gidecek 305 kişi için bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde umre ibadeti, kutsal toprakların önemi ve sağlık tedbirleri hakkında bilgiler verildi.

Bilecik İl Müftülüğü, umreye gidecek 305 kişi için hazırlık semineri düzenledi.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in rehberliğinde yürütülecek 14 günlük umre turu öncesi bilgilendirme semineri yapıldı. Seminer, Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, umrecilere tavsiyelerde bulunarak seminerin ilk dersini verdi. Seminerde kutsal topraklardaki mekanların tarihi ve dini önemi, ibadetlerin usul ve adabı, seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken sağlık tedbirleri ve toplu ibadetlerde uyulacak kurallar hakkında bilgiler verildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
