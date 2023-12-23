Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Ulusal Su Verimliliği Seferberliği Eğitimleri Verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında iklim değişikliği, kuraklık ve su kısıtlığıyla ilgili eğitimler düzenlendi. Eğitimlerle öğrencilere su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konularında bilgi verilerek farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bilecik'te 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında iklim değişikliği, kuraklık ve su kısıtlığı ile ilgili eğitimler verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile teknik ekiplerce 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında 'İklim Değişikliği' ile eKuraklık ve Su Kısıtı' ile ilgili konularda eğitimler verildi. Öğrencilerin bu konularda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ile yüzde 25 oranında su tasarrufu yapılması hedeflenerek, suyun sınırsız bir kaynak olmadığının unutulmamasına dikkat çekiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü İklim Değişikliği Bilecik Tarım Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title