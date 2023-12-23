Bilecik'te Ulusal Su Verimliliği Seferberliği Eğitimleri Verildi

Bilecik'te 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında iklim değişikliği, kuraklık ve su kısıtlığı ile ilgili eğitimler verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile teknik ekiplerce 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında 'İklim Değişikliği' ile eKuraklık ve Su Kısıtı' ile ilgili konularda eğitimler verildi. Öğrencilerin bu konularda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ile yüzde 25 oranında su tasarrufu yapılması hedeflenerek, suyun sınırsız bir kaynak olmadığının unutulmamasına dikkat çekiliyor. - BİLECİK