Bilecik'te Ulaşıma 1 Lira Zam Yapıldı - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Bilecik'te dolmuş ücretlerinde 1 lira zam yapıldı. Ramazan Çay isimli vatandaş, "Mazotun 28 TL olduğu bir ülkede dolmuş ücretlerine 1 lira zam gelmiş, gelmemiş neyi ifade eder ki?" dedi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın onayı ile dolmuşlarda öğrenci ücreti 4 TL'den 5 TL'ye, tam ücret de 5 TL'den 6 TL'ye yükseltildi.

Farklı ücret tarifesi uygulanan Gölpark'ta tam ücret 7,50 TL, öğrenci ücreti 7 TL, Yüksek Hızlı Tren'de tam ücret 7,50 TL, öğrenci ücreti 7 TL ve Terminal'de tam ücret 7,50 TL, öğrenci ücreti de 7 TL oldu.

Zamlı tarifenin 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle uygulamaya gireceği bildirildi.

Ramazan Çay ise "Mazotun 28 olduğu bir ülkede dolmuş ücretlerine 1 lira zam gelmiş-gelmemiş neyi ifade eder ki?" dedi. Ersin Garip ise, "Vatandaşlar olarak zorlanıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel