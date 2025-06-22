Bilecik'te Ücretsiz Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen "GSB Ücretsiz Spor Okulları" projesi kapsamında çocuklar ve gençler için yaz spor okulu kayıtlarını sürdürüyor.

Yaz tatilini verimli geçirmek, bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, başta, tekvando, judo, halter, karate, güreş, okçuluk, atletizm, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, yüzme,tenis ve masa tenisi olmak üzere birçok farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun bireylerin gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek, tüm ailelere çağrıda bulundu. Demir, "Yaza enerjik bir başlangıç yapmak isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz spor okullarımıza bekliyoruz. Yaz bitmeden harekete geçin, sporla dolu bir yaza merhaba deyin" ifadelerini kullandı.

Spor okullarına başvurular, e-Devlet üzerinden "Spor Bilgi Sistemi >Ulusal Spor Projeleri" menüsünden ya da doğrudan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne şahsen yapılabiliyor.

Yaz boyunca sürecek olan eğitimlerde uzman antrenörler eşliğinde verilecek spor eğitimlerinin, gençlerin fiziksel dayanıklılığını artırmanın yanı sıra disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi değerlere katkı sunması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, spor okullarına olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, çocuklarını spora yönlendirmek isteyen ailelere erken kayıt yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. - BİLECİK