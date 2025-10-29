Bilecik'te Türk Bayrağı'nın Yerde Sürünmesi Tepki Topladı
Bilecik'te özel bir okulun bahçesine asılan Türk bayrağı, rüzgar ve yağmur nedeniyle ters dönerek yere süründü. Olay, mahallede büyük tepki nedeniyle gündeme geldi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde eğitim veren Özel Açı Koleji'nin bahçesindeki duvar kısmına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile Atatürk'ün resmi asıldı. Türk bayrağı ile Atatürk resminin rüzgarın ve yağmurun etkisiyle ters dönerek okulun lise girişinde yere süründüğü görüldü. Durum tepki topladı. - BİLECİK
