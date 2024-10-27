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Bilecik'te Traktörün Römorku Bir Araca Çarptı: 1 Yaralı

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Bilecik'te kontrolsüz bir şekilde manevra yapan traktörün römorkunun çarptığı otomobil takla attı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te traktörün arka römorkunun çarptığı araçtan takla atarken, 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde seyir halinde kontrolsüzce sağ şeritten sol şeride manevra yapan traktörün arka römorkunun çarptığı araçtan takla atarken, yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki 11 AAV 174 plakalı traktör sürücü Ramazan Ö., Bursa kavşağına gelmeden kontrolsüzce sağ şeritten sol şeride manevra yaptı. Bu esnada aracın römorku arkasında seyir halinde bulunan Hakan E. idaresindeki 34 GFV 083 plakalı otomobile çaptı. 34 GFV 083 plakalı otomobile de arkasında seyir halindeki Ali Osman P. idaresindeki 11 BC 333 plakalı otomobil çaptı. Yaşanan kazada kontrolden çıkan 34 GFV 083 plakalı otomobile takla atarak durabilirken, sürücü Hakan E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pelitözü istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te Traktörün Römorku Bir Araca Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel

Güvenlik Otomobil Bilecik 3-sayfa Yerel Yaşam

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