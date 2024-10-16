Bilecik'te Trafik Sorunu Zaten Sıkıntılıydı, Yemin Töreniyle Daha da Felç Oldu

Bilecik'te sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor.

Kent merkezinden sanayi istikametine çift yönlü sabah başlayan trafik yoğunluğu akşamüzeri iş çıkışında da devam ederken, araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Araç kuyrukları zaman zaman sanayi rampasından Tepebaşı'na kadar ulaşıyor. Eski otogarda başlayan trafik ise yer yer Hamsu Köprüsü çıkışına kadar da devam ederken sürücüleri çileden çıkarıyor.

Yemin törenlerinde trafik daha da yoğunlaşıyor

Kentte bugün askeriyede düzenlenen yemin töreni öncesi sabah işe giden vatandaşlar 10 dakikalık yolu 40 dakikada giderken, bu duruma bir önlem alınmasını istediler. Sürücüler, "Zaten sıkıntı olan araç trafiği bir de yemin törenlerinde iyice felç oluyor. 10 dakikalık yolu 40 dakikada gidiyoruz. Askeriyenin bir an önce kent merkezinden kaldırılması gerekir. Askeriyeden de bir köprü yapılarak, Beşiktaş Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi'ne gidecek araçları buradan mecburu yön verilmesi gerekir. Bu trafik ancak böyle çözümlenir. Diğer şehirlerde kamu kurumları şehir dışlarına yaparlarken yeni valilik binası tam şehrin içine yapılıyor. Kurumlar oraya taşındığında oluşacak nüfusla trafik felç olacak, Bilecik yaşanmaz bir hal alacak. Yetkililerin bu trafik sorununa çare bulmaları gerekir" dedi. - BİLECİK