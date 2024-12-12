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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te dün gece hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ramazan S. idaresindeki 11 AG 127 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halindeki Ali İ. yönetimindeki 11 AAV 909 plakalı otomobil, Yaşayan Şehir Müzesi önünde çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AG 127 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenirken kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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