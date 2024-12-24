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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 3 Bin 576 TL Ceza Uygulandı

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 3 Bin 576 TL Ceza Uygulandı
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Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 36 araç sürücüsüne toplamda 3 bin 576 TL idari para cezası kesildi. İki sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, bir sürücü sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı. Ayrıca bir araç, hacizli olduğu için trafikten men edildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplamda 3 bin 576 TL araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte, kural ihlali yapan araç sürücülerine toplamda 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 36 araç sürücüsü denetlenerek, 2 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmak, 1 şahıs, hacizli yakalanmalı araç sürücüsü trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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